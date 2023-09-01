«Клермон» арендовал Шамара Николсона у «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон на правах аренды перешел в «Клермон», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел за красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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