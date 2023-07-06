«Гамбург» объявил о подписании защитника «Ростова» Хаджикадунича

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации портала Transfermarkt, 24-летний босниец снова приостановил контракт с «Ростовом».

Хаджикадунич провел вторую половину сезона-2022/23 в «Мальорке». До этого он на правах аренды выступал за «Мальме».