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Сегодня, 20:10

Самые дорогие продажи клубов РПЛ: топ 10 в истории чемпионата России

«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Малком, Халк.
Фото «СЭ»

Наиболее масштабные переходы футболистов клубов премьер-лиги в другие страны.

В российской премьер-лиге ожидается рекордная продажа игрока. Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Малком должен перейти в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Пока самой дорогой продажей в истории российского футбола является трансфер нападающего Халка из «Зенита» в «Шанхай Шанган». Китайский клуб заплатил за переход бразильца 56 миллионов.

Футболист "Зенита" Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Малком

Когда: 2023, летнее трансферное окно (переход не подтвержден официально)
Откуда: «Зенит»
Куда: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Стоимость: 60 000 000 евро

19 июля аравийские издания сообщили об интересе клуба «Аль-Хиляль» к Малкому, а инсайдер Николо Скира привел детали: нападающий «Зенита» подпишет контракт на три года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. 20 июля появился комментарий главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о переговорах по бразильцу.

22 июля от ряда источников стало известно, что «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» 60 миллионов евро. Эту же сумму 23 июля назвал топ-менеджер питерского клуба Александр Медведев, который подтвердил договоренность сторон и назвал перевод ее половины условием осуществления трансфера. Эта сделка станет рекордной в истории чемпионата России.

Футболист "Зенита" Халк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Халк

Когда: 2016, летнее трансферное окно
Откуда: «Зенит»
Куда: «Шанхай Шанган» (Китай)
Сумма трансфера: 56 000 000 евро

Еще в зимнее трансферное окно 2015 / 2016 интересовался ряд китайских клубов. 30 июня 2016 года стало известно о трансфере нападающего «Зенита» Халка в клуб «Шанхай Шанган». Сумма трансфера составила 56 миллионов евро, что на тот момент стало рекордом для российской премьер-лиги. Всего за российский клуб Халк провел 148 матчей и забил 77 голов.

Футблоист "Зенита" Леандро Паредес.
Фото ФК «Зенит»

Леандро Паредес

Когда: 2019, зимнее трансферное окно
Откуда: «Зенит»
Куда: «ПСЖ» (Франция)
Сумма трансфера: 40 000 000 евро

Леандро Паредес подписал контракт с «Зенитом» 1 июля 2017 года, а в январе 2019 года аргентинец перешел в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро (по данным L'Equipe — 47 миллионов евро). Всего за российский клуб игрок провел 61 матч и забил 10 голов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виллиан

Когда: 2013, летнее трансферное окно
Откуда: «Анжи»
Куда: «Челси» (Англия)
Сумма трансфера: 35 500 000 евро

Бразильский футболист стал игроком махачкалинского клуба 1 февраля 2013 года. Сначала Виллиану мешала травма, а затем «Анжи» объявил о смене вектора развития и был вынужден отказаться от услуг высокооплачиваемых игроков. В августе 2013 года полузащитник перешел в «Челси». Сумма трансфера составила 35,5 миллиона евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Головин

Когда: 2018, летнее трансферное окно
Откуда: ЦСКА
Куда: «Монако» (Франция)
Сумма трансфера: 30 000 000 евро

Александр Головин попал в систему ЦСКА в 2012 году и с тех пор выступал только за этот клуб. После домашнего чемпионата мира 27 июля 2018 года игрок перешел в «Монако» за 30 миллионов евро — эта сумма стала рекордной для российских футболистов. Также трансфер стал третьим по цене среди игроков, которых клубы РПЛ когда-либо продавали за границу.

Футболист ЦСКА Никола Влашич.
Фото Виталий Тимкив

Никола Влашич

Когда: 2021, летнее трансферное окно
Откуда: ЦСКА
Куда: «Вест Хэм» (Англия)
Сумма трансфера: 30 000 000 евро

Хорватский футболист провел в ЦСКА сезон 2018 / 19 на правах аренды из «Эвертона», был выкуплен за 15,7 миллиона евро и подписал 5-летний контракт. По итогам сезона 2019 / 2020 Влашич был признан болельщиками армейцев самым ценным игроком команды — он принял участие в 38 матчах в разных турнирах, забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром красно-синих. Но уже летом 2021 года легионер перешел в «Вест Хэм», сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Однако полузащитник снова не закрепился в английской премьер-лиге, а его новый клуб не выполнил обязательства по трансферу. ЦСКА даже пришлось обратиться в ФИФА, которая, в свою очередь, обязала «Вест Хэм» расплатиться с москвичами за трансфер Влашича.

Футболист ЦСКА Жо.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Жо

Когда: 2008, летнее трансферное окно
Откуда: ЦСКА
Куда: «Манчестер Сити» (Англия)
Сумма трансфера: 24 000 000 евро

Бразильский футболист выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В свой первый сезон в армейском клубе игрок стал лучшим бомбардиром команды. В июле 2008 года Жо перешел в «Манчестер Сити» за 24 миллиона евро, что стало на тот момент трансферным рекордом для английского клуба.

Футболист "Зенита" Эсекиэль Гарай.
Фото ФК «Зенит»

Эсекиэль Гарай

Когда: 2016, летнее трансферное окно
Откуда: «Зенит»
Куда: «Валенсия» (Испания)
Сумма трансфера: 24 000 000 евро

Защитник выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, провел 75 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. 1 сентября 2016 года стало известно о переходе аргентинского футболиста в «Валенсию» за 24 миллиона евро. Гарай решил покинуть Россию и выступать за испанский клуб по семейным обстоятельствам.

Футболист ЦСКА Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Жирков

Когда: 2009, летнее трансферное окно
Откуда: ЦСКА
Куда: «Челси» (Англия)
Сумма трансфера: 21 000 000 евро

В 2009 году главный тренер сборной России Гус Хиддинк рекомендовал «Челси» приобрести россиянина Юрия Жиркова. 6 июля того же года стало известно о переходе футболиста ЦСКА в лондонский клуб. Сумма трансфера бронзового призера Евро 2008 составила 21 миллион евро.

Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Фото Евгения Матвеева, «СЭ»

Квинси Промес

Когда: 2018, летнее трансферное окно
Откуда: «Спартак»
Куда: «Севилья» (Испания)
Сумма трансфера: 21 000 000 евро

Переход голландского футболиста из «Спартака» в «Севилью» в 2018 году стал рекордной продажей для московского клуба. Промес подписал контракт с испанским клубом 31 августа 2018 года. Квинси стал одним из самых дорогих и высокооплачиваемых игроков севильцев.

Футболист "Зенита" Аксель Витсель.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аксель Витсель

Когда: 2017, летнее трансферное окно
Откуда: «Зенит»
Куда: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)
Сумма трансфера: 20 000 000 евро

Бельгийский футболист выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он присоединился к питерцам вместе с Халком. Информация о желании полузащитника сменить команду появлялась еще в 2015 году, но он доиграл в РПЛ до конца 2016. Только 3 января 2017 года было объявлено о переходе Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
Халк
Футбол
ФК Зенит
1
0
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Рианчо считает, что уход Малкома из «Зенита» повысит шансы «Спартака» на чемпионство

Источник: «Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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