«Спартак» объявил об уходе голкипера Шитова

Вратарь «Спартака» Антон Шитов покидает «Спартак», сообщает пресс-служба молодежной команды красно-белых.

23-летний голкипер выступал в системе «Спартака» с 2018 года. Он провел 21 матч за «Спартак-2», пропустил 33 мяча и 4 раза отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шитова в 100 тысяч евро.