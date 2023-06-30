Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом»
Как стало известно «СЭ», полузащитник Илья Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом». Игрок уже прибыл на базу клуба.
Ранее о возможном переходе писал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.
«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2022/23, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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