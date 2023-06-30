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Сегодня, 11:28

Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Константин Белов
Корреспондент
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Илья Кухарчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Илья Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом». Игрок уже прибыл на базу клуба.

Ранее о возможном переходе писал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.

«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2022/23, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Нижний Новгород
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