Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Илья Кухарчук подписал контракт с «Нижним Новгородом». Игрок уже прибыл на базу клуба.

Ранее о возможном переходе писал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.

«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2022/23, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).