Нападающий ЦСКА Шкурин перешел в польскую «Сталь» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин на правах аренды перешел в «Сталь» из города Мелец, сообщает пресс-служба польского клуба.

Арендное соглашение 23-летнего белорусского форварда рассчитано до конца июня 2024 года.

Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 нападающий на правах аренды выступал за «Маккаби» (Петах-Тиква). В составе израильской команды он провел 33 матча, в которых отметился 15 голами и 4 результативными передачами.