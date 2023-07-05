Нападающий ЦСКА Шкурин перешел в польскую «Сталь» на правах аренды
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин на правах аренды перешел в «Сталь» из города Мелец, сообщает пресс-служба польского клуба.
Арендное соглашение 23-летнего белорусского форварда рассчитано до конца июня 2024 года.
Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 нападающий на правах аренды выступал за «Маккаби» (Петах-Тиква). В составе израильской команды он провел 33 матча, в которых отметился 15 голами и 4 результативными передачами.
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