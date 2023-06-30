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Сегодня, 14:03

«Локомотив» объявил об уходе Камано, Живоглядова и Смольникова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Франсуа Камано.
Фото Александр Федоров/Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано и защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников ушли из «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.

У троих игроков красно-зеленых 30 июня истекли контракты с клубом.

Камано выступал за команду с 2020 года. Гвинеец провел 91 матч за «Локомотив», забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач.

Живоглядов сыграл в 94 матчах за железнодорожников, отметившись 10 голевыми передачами. Он играл за «Локомотив» с 2019 года.

Смольников подписал полугодичный контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 6 матчей в РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/13065
Дмитрий Живоглядов
Игорь Смольников
Франсуа Камано
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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