Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом»

Защитник Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом», сообщает клубная пресс-служба.

Футболист подписал соглашение с клубом сроком на три года. Сезон-2022/23 игрок провел на правах аренды из «Краснодара».

В прошедшем сезоне 30-летний защитник сыграл 30 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.