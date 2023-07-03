«Урал» снова арендовал голкипера ЦСКА Помазуна

ЦСКА объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна на правах аренды в «Урал».

Перед уходом 26-летний голкипер продлил контракт с армейцами до конца сезона-2027/28. Соглашение с «Уралом» не включает опцию выкупа.

Помазун проведет в «Урале» четвертый сезон подряд. Всего он сыграл в 83 матчах за екатеринбуржцев, пропустил 105 мячей и 22 раза отстоял на ноль.