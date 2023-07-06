«Урал» объявил о подписании бразильца Шеттине
«Урал» заключил контракт с бразильским нападающим Гильерме Шеттине, сообщает пресс-служба клуба.
Сезон-2022/23 27-летний футболист провел в аренде в «Грассхоппер». Он принял участие в 21 матче за швейцарскую команду, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
«Урал» занял 11-е место в чемпионате России по итогам прошедшего сезона.
Источник: https://fc-ural.ru/
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