«Динамо» объявило о назначении Марцела Лички

Как сообщал «СЭ», «Динамо» объявило о подписании контракта с тренером Марцелом Личкой.

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.