«Сочи» объявил о подписании чешского защитника Юрия Медведева

Защитник «Слована» из Братиславы Юрий Медведев продолжит карьеру в «Сочи».

27-летний защитник выступал за «Слован» с 2018 года. Он пять раз становился чемпионом Словакии и один раз побеждал в Кубке страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Медведева в 425 тысяч евро.

Ранее «Сочи» 20 июня объявил о подписании словенского полузащитника Мартина Крамарича.