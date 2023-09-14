Сербский полузащитник Чумич стал игроком «Рубина»
Сербский полузащитник Никола Чумич стал игроком «Рубина», сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба.
Отмечается, что игрок подписал контракт на четыре года и будет выступать по 24-м номером.
В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за «Войводину» и провед за клуб 33 матча, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.
Источник: https://t.me/fcrk1958/15267
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