«Факел» объявил о подписании хорватского защитника Яколиша
Хорватский защитник Антонио Яколиш стал игроком «Факела», сообщается на официальном сайте воронежцев.
Клуб объявил о начале процедуры получения рабочей визы футболиста.
Последним клубом 31-летнего хорвата был румынский «Арджеш». До этого Яколиш играл за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынский «ЧФР Клуж», кипрские «Аполлон» и «АПОЭЛ» и греческий «Панетоликос».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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