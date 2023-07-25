«Факел» объявил о подписании хорватского защитника Яколиша

Хорватский защитник Антонио Яколиш стал игроком «Факела», сообщается на официальном сайте воронежцев.

Клуб объявил о начале процедуры получения рабочей визы футболиста.

Последним клубом 31-летнего хорвата был румынский «Арджеш». До этого Яколиш играл за хорватские «Шибеник», «Хайдук», «Задар», днепропетровский «Днепр», «Кривой Рог», бельгийский «Мускрон», румынский «ЧФР Клуж», кипрские «Аполлон» и «АПОЭЛ» и греческий «Панетоликос».