Агкацев заявил, что тяжело переживает отстранение российских команд от еврокубков

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что ему очень не хватает еврокубков.

Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

«Очень грустно каждый раз вообще поднимать эту тему. Вот представь: я когда понимаю, что мы сейчас можем играть, условно, в Лиге чемпионов — нас не отстранили, мы стали чемпионами, потом вторыми, это место в Лиге чемпионов. И просто я по телевизору смотрю Лигу чемпионов, потом, когда мне приходит мысль, что я могу там играть, если бы нас не отстранили, прямо грустно становится. Как с этим живется? Честно, тяжело», — сказал Агкацев в интервью Нобелю Арустамяну.

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар» и в сезоне-2024/25 вместе с командой стал чемпионом России.

В РПЛ-2026/27 «быки» с 23 очками по итогам 12 туров занимают четвертое место.

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