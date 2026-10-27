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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев: комментарий про отстранение от еврокубков

Агкацев заявил, что тяжело переживает отстранение российских команд от еврокубков

Алина Савинова

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что ему очень не хватает еврокубков.

Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

«Очень грустно каждый раз вообще поднимать эту тему. Вот представь: я когда понимаю, что мы сейчас можем играть, условно, в Лиге чемпионов — нас не отстранили, мы стали чемпионами, потом вторыми, это место в Лиге чемпионов. И просто я по телевизору смотрю Лигу чемпионов, потом, когда мне приходит мысль, что я могу там играть, если бы нас не отстранили, прямо грустно становится. Как с этим живется? Честно, тяжело», — сказал Агкацев в интервью Нобелю Арустамяну.

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар» и в сезоне-2024/25 вместе с командой стал чемпионом России.

В РПЛ-2026/27 «быки» с 23 очками по итогам 12 туров занимают четвертое место.

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Станислав Агкацев
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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