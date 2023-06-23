«Рубин» объявил об уходе Али Аднана

Защитник «Рубина» Али Аднан покидает клуб в связи с истечением контракта, сообщает официальный сайт казанцев.

29-летний иракец перешел в «Рубин» летом прошлого года. Он провел за команду 8 матчей, отметившись одной результативной передачей.

В сезоне-2022/23 «Рубин» занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ.