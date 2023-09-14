«Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА Бистровича

«Балтика» объявила о подписании полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

25-летний хорват будет выступать за калининградцев на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года, хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 96 матчах за красно-синих.

Во второй половине сезона-2022/23 футболист был в аренде в «Фортуне», он забил 1 гол в 13 играх за нидерландскую команду.