«Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА Бистровича
«Балтика» объявила о подписании полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.
25-летний хорват будет выступать за калининградцев на правах аренды до конца сезона-2023/24.
Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года, хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 96 матчах за красно-синих.
Во второй половине сезона-2022/23 футболист был в аренде в «Фортуне», он забил 1 гол в 13 играх за нидерландскую команду.
Источник: Официальный сайт «Балтики»
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|2
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|1
|3
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|
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|1
|2
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|1
|1
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|19:00
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Динамо – Пари НН
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
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|16.09
|19:00
|
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|- : -
|16.09
|21:15
|
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|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
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|17.09
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Эдуард Сперцян
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|П
|
|
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|
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|Ж
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|1
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