«Родина» арендовала у «Рубина» Солтмурада Бакаева
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев на правах аренды перешел в «Родину», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. «Родина» сообщила, что в аренде предусмотрена опция выкупа.
Бакаев выступал за «Рубин» c 2020 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за команду в РПЛ и FONBET Кубке России. Контракт вингера с казанцами рассчитан до декабря 2024 года.
«Родина» с 13 очками занимает девятое место в первой лиге после 9 туров.
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Источник: ФК «Рубин»
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