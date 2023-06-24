«Сочи» объявил о подписании защитника «Тонделы» Алвеса
«Сочи» объявил о подписании защитника португальской «Тонделы» Марсело Алвеса. Российский клуб арендовал игрока до конца сезона-2023/24 с приоритетным правом выкупа.
25-летний бразильский защитник будет выступать под 33-м номером.
В сезоне-2022/23 Алвес провел за «Тонделу» 39 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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