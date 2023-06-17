«Локомотив» объявил о подписании контракта с Самошниковым

Защитник «Рубина» Илья Самошников продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает пресс-служба железнодорожников.

25-летний защитник подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать за красно-зеленых под 77-м номером.

Самошников переходит в «Локомотив» в статусе свободного агента — в конце июня истекает его соглашение с «Рубином».

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. Он провел за казанцев 87 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.