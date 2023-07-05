Защитник Мухин перешел из «Ростова» в «Волгарь» на правах аренды

Защитник «Ростова» Александр Мухин перешел в «Волгарь» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, он будет выступать за астраханскую команду до конца сезона-2023/24.

Вторую часть минувшего сезона 21-летний футболист провел в аренде в «Уфе». Он сыграл за команду 13 матчей в первой лиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 игра за «Ростов» в Кубке России.