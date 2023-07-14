«Краснодар» объявил об уходе Рамиреса в «Ференцварош»
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
«Кристиан Рамирес перешел в «Ференцварош». Клубы согласовали все детали трансфера, защитник продолжит карьеру в Венгрии», — говорится в сообщении клуба.
28-летний колумбиец с российским паспортом выступал за «Краснодар» с зимы 2017 года. На его счету 187 матчей в составе «быков», в которых забил 3 гола и сделал 15 результативных передач.
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4
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|Краснодар
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|0
|0
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9
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|0
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11
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|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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