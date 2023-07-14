«Краснодар» объявил об уходе Рамиреса в «Ференцварош»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

«Кристиан Рамирес перешел в «Ференцварош». Клубы согласовали все детали трансфера, защитник продолжит карьеру в Венгрии», — говорится в сообщении клуба.

28-летний колумбиец с российским паспортом выступал за «Краснодар» с зимы 2017 года. На его счету 187 матчей в составе «быков», в которых забил 3 гола и сделал 15 результативных передач.