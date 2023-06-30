Нападающий «Ахмата» Альсултанова на правах аренды перешел в «Волгу»

Форвард «Ахмата» Ислам Альсултанов на правах аренды до конца сезона-2023/24 перешел в «Волгу» из Ульяновска, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний футболист сыграл в РПЛ за «Ахмат» в минувшем сезоне 1 матч и не отметился результативными действиями.

В 17 матчах в МФЛ форвард забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с грозненским клубом действует до 30 июня 2024 года.