«Рубин» объявил об уходе полузащитника Горбунова

«Рубин» в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с полузащитником Игорем Горбуновым по обоюдному согласию сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний футболист близок к переходу в «Торпедо».

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Игорь!» — говорится в сообщении клуба.

Горбунов выступал за «Рубин» с июля 2022 года. Он провел за казанский клуб 23 матча, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.