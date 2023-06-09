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Сегодня, 15:24

«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев покидает команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении клуба.

36-летний вратарь выступал за сочинцев с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.

Источник: https://t.me/Sochipfc/12170
Сослан Джанаев
Футбол
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

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Спартак

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