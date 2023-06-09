«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев покидает команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении клуба.

36-летний вратарь выступал за сочинцев с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.