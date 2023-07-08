«Балтика» арендовала защитника сборной Боливии Фернандеса

«Балтика» подписала контракт с защитником «Боливара» Роберто Фернандесом, сообщает пресс-служба российского клуба.

23-летний игрок перешел в «Балтику» на правах аренды сроком на один сезон с приоритетным правом выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 1 миллион евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей и отдал 7 результативных передач.