«Ахмат» арендовал полузащитника «Крузейро» Даниэля Жуниора с правом выкупа

«Ахмат» подписал полузащитника «Крузейро» Даниэля Жуниора, сообщает пресс-служба клуба.

Грозненцы арендовали 21-летнего бразильца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа, он будет выступать за команду под 11-м номером. У «Ахмата» есть приоритетное право заключить с игроком долгосрочный контракт после истечения арендного соглашения.

Даниэль Жуниор выступал за «Крузейро» с мая 2021 года, он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 1,4 миллиона евро.