ЦСКА объявил об аренде Гайча в «Ризеспор»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в турецкий «Ризеспор», сообщает пресс-служба московского клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. В нем не предусмотрена опция выкупа. Перед уходом 24-летний аргентинец продлил контракт с армейцами до 2026 года.
Гайч играет за ЦСКА с 2020 года. Он провел за команду 37 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне на его счету 1 гол в 7 матчах во всех турнирах.
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Источник: ФК ЦСКА
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