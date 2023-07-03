«Пари НН» объявил о подписании защитника Тихого

Защитник Дмитрий Тихий подписал контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Он будет выступать за команду под 26 номером.

Ранее защитник играл за «Луч-Энергию», «Факел», «Томь» и «Химки». В минувшем сезоне Тихий провел за «Химки» 10 матчей.