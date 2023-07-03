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Сегодня, 09:24

«Пари НН» объявил о подписании защитника Тихого

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Дмитрий Тихий подписал контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Он будет выступать за команду под 26 номером.

Ранее защитник играл за «Луч-Энергию», «Факел», «Томь» и «Химки». В минувшем сезоне Тихий провел за «Химки» 10 матчей.

Источник: ФК «Пари НН»
Футбол
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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