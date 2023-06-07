«Оренбург» объявил о подписании защитника «Кубани» Сидорова

Как ранее сообщал «СЭ», «Оренбург» подписал контракт с защитником «Кубани» Максимом Сидоровым.

Срок соглашения игрока с клубом не сообщается. Сидоров будет выступать за «Оренбург» под 81-м номером.

В сезоне-2022/23 Сидоров провел за «Кубань» 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 275 тысяч евро.