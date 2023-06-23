«Пари НН» объявил об уходе Шарипова

Полузащитник «Пари НН» Альберт Шарипов покинул команду, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Контракт 30-летнего россиянина истек по окончании сезона-2022/23.

Шарипов выступал за «Пари НН» с 2020 года. Он провел за команду 74 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.