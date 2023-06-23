«Рубин» объявил о подписании Рыбуса

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус стал игроком «Рубина», сообщает официальный сайт казанцев.

33-летний защитник подписал с «Рубином» контракт на один год.

21 июня о расторжении контракта с поляком объявил «Спартак», за который он выступал с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 Мацей провел 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

До «Спартака» Рыбус играл за «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легию».