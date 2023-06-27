Полузащитник Максим Петров перешел из «Локомотива» в «Нефтехимик»
Полузащитник «Локомотива» Максим Петров перешел в нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в первой лиге, сообщает официальный сайт московского клуба.
Прошедший сезон воспитанник «Локомотива» провел в аренде во владикавказской «Алании». Он сыграл за команду 21 матч в первой лиге и забил 3 гола.
За главную команду железнодорожников 22-летний футболист провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Источник: ФК Локомотив
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