Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата»

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

Руководство команды и специалист пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.

Готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев.