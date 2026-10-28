Сафонов — четвертый вратарь мира. Почему мы это не ценим, а приз Яшина отдали не тому?

Игорь Рабинер — о достижении Матвея и голосовании, в котором обокрали Давида Райю.

По-моему, несправедливо малозамеченным оказалось четвертое место Матвея Сафонова в голосовании за приз Льва Яшина лучшему вратарю мира. Это откуда ж у нас такие понты, что мы на подобные вещи внимания не обращаем?

В 1988 году Ринат Дасаев был признан лучшим вратарем мира по версии IFFHS, а в 1989-м стал третьим. Это был еще СССР. В 2008-м пятое место в этом же рейтинге занял Игорь Акинфеев — к слову, об оценке его достижений в футболе. Теперь Сафонов — четвертый в голосовании за приз Яшина. Да, премии разные. Но разве российский вратарь среди лучших в мире — не событие?

Место, думаю, плюс-минус закономерное. На топ-5 Матвей, по мне, наиграл, может, даже и на топ-3. Но все же вряд ли на победу.

С другой стороны, а наиграл ли на нее Унаи Симон, которому дали награду за золото ЧМ, когда он за весь турнир отбил меньше ударов, чем Эмилиано Мартинес — за один финал? Для меня и врученный ему приз лучшему вратарю чемпионата мира стал полнейшей загадкой, а сейчас — тем более. Мяч на мировом первенстве долетал до него по большим праздникам.

А в клубном сезоне Симон играл за «Атлетик» (Бильбао) — ну и? 12-е место в Ла лиге, 58 пропущенных мячей в 38 матчах (у 15 команд меньше, лишь у четырех больше). Ну, дошел до полуфинала Кубка короля, где проиграл не кому-то из грандов, а «Реал Сосьедад». В ЛЧ ухитрился вообще не выйти в плей-офф — когда вышли «Карабах», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Олимпиакос», «Галатасарай». Симон пропустил 14 мячей в 8 матчах.

Унаи Симон. Фото AFP

За что ему приз Яшина?!

А вот Давида Райю (он стал вторым, Тибо Куртуа — третьим) откровенно обокрали. Да, сидел под Симоном в сборной — и что? Чемпионат Англии с «Арсеналом» впервые за черт-те знает сколько лет не выиграл? Команда пропустила 27 мячей в 38 матчах — на восемь меньше второй по этому показателю и на 19 (!) — третьей. До серии пенальти финала ЛЧ не дошел? Да и в ней один удар вытащил...

И чем тот же Жоан Гарсия был хуже Симона — тоже мне невдомек. Не говоря об Эмилиано Мартинесе, который дошел до финала ЧМ и творил в нем чудеса, выиграл ЛЕ и вошел в топ-4 АПЛ.

Но Мартинес с Гарсией вообще лишь пятый и седьмой, так что Сафонова оценили еще высоко.

Моя пятерка вратарей:

Давид Райя. Эмилиано Мартинес. Матвей Сафонов. Жоан Гарсия. Тибо Куртуа.

А дальше уже, наверное, Симон. Рядом с Возиньей. Все, чего оба добились, касалось только ЧМ. И Симону для этого нужно было сделать намного меньше, чем старику из Кабо-Верде...

А история Матвея — это, как я уже говорил, пример для тысяч российских мальчишек, которые во времена отсутствия еврокубков смотрят на все это как на что-то инопланетное. Но именно в эти годы Сафонов уехал в «ПСЖ», пробился там с изначальной роли запасного в основу и выиграл в ней все, что возможно и невозможно.

Фото Getty Images

И достаточно вспомнить гостевые матчи в плей-офф ЛЧ с «Ливерпулем» и «Баварией», чтобы понять, через что ему для главной победы пришлось пройти. Даже четыре пенальти в серии финала Межконтинентального кубка взял.

А уж чемпионат мира, извините, он, как и Хвича, выиграть никак не мог...

