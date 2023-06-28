Защитник «Спартака» Веденеев перешел в «Кубань» на правах аренды

Защитник «Спартака» Максим Веденеев продолжит карьеру в «Кубани», сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение с командой из Краснодара рассчитано на один год.

В сезоне МФЛ-2022/23 19-летний футболист сыграл за команду красно-белых 26 матчей и забил 6 голов.