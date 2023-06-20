Агент Габриэля Янку сообщил, что форвард расторг контракт с «Ахматом»

Агент Траян Гергишан заявил, что румынский нападающий Габриэль Янку не вернется в «Ахмат».

«Габриэль Янку будет играть в Румынии. У нас больше нет контракта с «Ахматом», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2024 года. 29-летний Янку перешел в «Ахмат» в 2021 году из «Вииторула», а после покидал грозненскую команду, отправляясь в аренду в «Фарул», «У Крайова» и «Херманнштадт».

На счету форварда 14 матчей за «Ахмат» и два гола.