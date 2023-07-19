Полузащитник «Факела» Ершов перешел на правах аренды в «Иртыш»
«Факел» в Telegram-канале сообщил, что полузащитник Никита Ершов перешел в «Иртыш» на правах аренды.
«Желаем Никите получить ценный опыт и помочь омской команде в решении задач», — говорится в сообщении «Факела».
Соглашение 20-летнего российского футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24. Воронежский клуб оставил за собой право вернуть Ершова после окончания первой части чемпионата.
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|Факел
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|0
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|0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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