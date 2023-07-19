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Сегодня, 19:31

Полузащитник «Факела» Ершов перешел на правах аренды в «Иртыш»

Мария Гусева
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«Факел» в Telegram-канале сообщил, что полузащитник Никита Ершов перешел в «Иртыш» на правах аренды.

«Желаем Никите получить ценный опыт и помочь омской команде в решении задач», — говорится в сообщении «Факела».

Соглашение 20-летнего российского футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24. Воронежский клуб оставил за собой право вернуть Ершова после окончания первой части чемпионата.

Футбол
ФК Иртыш
ФК Факел (Воронеж)
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