Полузащитник «Факела» Ершов перешел на правах аренды в «Иртыш»

«Факел» в Telegram-канале сообщил, что полузащитник Никита Ершов перешел в «Иртыш» на правах аренды.

«Желаем Никите получить ценный опыт и помочь омской команде в решении задач», — говорится в сообщении «Факела».

Соглашение 20-летнего российского футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24. Воронежский клуб оставил за собой право вернуть Ершова после окончания первой части чемпионата.