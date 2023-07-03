«Пари НН» объявил о подписании Живоглядова
Защитник Дмитрий Живоглядов заключил контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на три года.
За нижегородскую команду он будет играть под 27 номером.
30 июня московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Он играл за железнодорожников с 2019 года.
Источник: ФК «Пари НН»
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