«Пари НН» объявил о подписании Живоглядова

Защитник Дмитрий Живоглядов заключил контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года.

За нижегородскую команду он будет играть под 27 номером.

30 июня московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Он играл за железнодорожников с 2019 года.