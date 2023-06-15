«Факел» объявил об уходе полузащитника Акбашева

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

«Спасибо за все, Рома. За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Ранее сообщалось, что «Ростов» проявляет интерес к игроку.

В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей в РПЛ, отметившись в них 6 голами и 4 результативными передачами.

«Факел» стал 14-м, однако сохранил место в РПЛ благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах.