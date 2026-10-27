Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы полностью доверяем Шварцу и будем его поддерживать»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб продолжит поддерживать главного тренера Сандро Шварца. Руководитель бело-голубых ответил на подобный вопрос в интервью «Матч ТВ».

Также гендиректор отметил изменения в работе немецкого специалиста после его первого периода в московской команде. Вопрос о тренере возник в связи с шестилетием первого матча Шварца во главе «Динамо».

«Сандро со времен первого назначения в «Динамо» точно стал гораздо опытнее и профессиональнее как тренер. Мы полностью доверяем Шварцу и будем его поддерживать в дальнейшем», — сказал Пивоваров.

Немецкий тренер впервые работал с бело-голубыми с 2020 по 2022 год. В мае 2026-го Шварц вернулся в московский клуб и заключил трехлетний контракт.