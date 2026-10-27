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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы полностью доверяем Шварцу и будем его поддерживать»

Дмитрий Сомов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб продолжит поддерживать главного тренера Сандро Шварца. Руководитель бело-голубых ответил на подобный вопрос в интервью «Матч ТВ».

Также гендиректор отметил изменения в работе немецкого специалиста после его первого периода в московской команде. Вопрос о тренере возник в связи с шестилетием первого матча Шварца во главе «Динамо».

«Сандро со времен первого назначения в «Динамо» точно стал гораздо опытнее и профессиональнее как тренер. Мы полностью доверяем Шварцу и будем его поддерживать в дальнейшем», — сказал Пивоваров.

Немецкий тренер впервые работал с бело-голубыми с 2020 по 2022 год. В мае 2026-го Шварц вернулся в московский клуб и заключил трехлетний контракт.

Источник: Матч ТВ
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Футбол
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
Сандро Шварц
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 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
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