Ла лига: «Эспаньол» арендовал форварда «Спартака» Кейта Бальде

Форвард «Спартака» Кейта Бальде на правах аренды перешел в «Эспаньол», сообщается на официальном сайте Ла лиги.

Строчка об аренде 28-летнего сенегальца появилась в списке трансферов на странице второго испанского дивизиона. Кроме того, профиль Бальде появился в списке всех игроков команды. Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендует форварда с правом выкупа.

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.

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