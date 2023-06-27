«Факел» продлил аренду защитника «Ростова» Калинина
«Факел» объявил о продлении аренды защитника «Ростова» Игоря Калинина.
27-летний футболист продолжит играть за воронежский клуб в сезоне-2023/24.
В минувшем сезоне Калинин сыграл за «Факел» 22 матча и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: ФК Факел
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