«Факел» продлил аренду защитника «Ростова» Калинина

«Факел» объявил о продлении аренды защитника «Ростова» Игоря Калинина.

27-летний футболист продолжит играть за воронежский клуб в сезоне-2023/24.

В минувшем сезоне Калинин сыграл за «Факел» 22 матча и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.