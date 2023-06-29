«Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» по трансферу Педро
Форвард «Коринтианса» Педро Энрике продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.
17-летний бразильский нападающий присоединится к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Педро провел 12 матчей за «Коринтианс» в сезоне-2023, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
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Ахмат – Кр. Советов
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