«Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» по трансферу Педро

Форвард «Коринтианса» Педро Энрике продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.

17-летний бразильский нападающий присоединится к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро провел 12 матчей за «Коринтианс» в сезоне-2023, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.