«Пари НН» на правах свободного агента подписал контракт с защитником Стаматовым

«Пари НН» объявил о подписании контракта с защитником Матео Стаматовым. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента.

Стаматов подписал с клубом трехлетний контракт и будет выступать под 11-м номером.

Последние два сезона защитник выступал в составе «Оренбурга».

В прошлом сезоне он провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.