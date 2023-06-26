«Пари НН» на правах свободного агента подписал контракт с защитником Стаматовым
«Пари НН» объявил о подписании контракта с защитником Матео Стаматовым. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента.
Стаматов подписал с клубом трехлетний контракт и будет выступать под 11-м номером.
Последние два сезона защитник выступал в составе «Оренбурга».
В прошлом сезоне он провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
|0
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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