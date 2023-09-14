«Рубин» объявил о подписании сербского полузащитника Ранджеловича
Сербский полузащитник Лазар Ранджелович стал игроком «Рубина», сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба.
Контракт Ранджеловича рассчитан до конца нынешнего сезона. Игрок будет выступать под седьмым номером.
В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Источник: https://t.me/fcrk1958/15269
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