«Рубин» объявил о подписании сербского полузащитника Ранджеловича

Сербский полузащитник Лазар Ранджелович стал игроком «Рубина», сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба.

Контракт Ранджеловича рассчитан до конца нынешнего сезона. Игрок будет выступать под седьмым номером.

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.