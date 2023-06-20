Воспитанники ЦСКА Пряхин и Аванесян перешли в «Балтику»

Пресс-служба ЦСКА сообщила о переходе двух воспитанников команды в «Балтику».

Клуб из Калининграда воспользовался опцией выкупа полузащитника Сергея Пряхина и хавбека Тиграна Аванесяна.

Прошедший сезон футболисты провели в «Балтике» в аренде.

20-летний Пряхин провел в прошедшем розыгрыше 28 матчей во Второй лиге, отметившись 4 голами. 21-летний Аванесян в 6 встречах не отметился результативными действиями.