«Балтика» выкупила полузащитника Пряхина у ЦСКА

«Балтика» воспользовалась приоритетным правом выкупа прав на полузащитника Сергея Пряхина у ЦСКА, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Контракт с 20-летним игроком рассчитан на три года.

Летом 2022 года на правах аренды Пряхин перешел в «Балтику», за которую сыграл 28 матчей в первой лиге, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник является воспитанником академии красно-синих. Выступал за молодежную команду ЦСКА и московский «Кайрат».

По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.