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Бельгийский «Моленбек» арендовал защитника «Сочи» Сиссако

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сочи» объявил о переходе защитника Муссы Сиссако в «Моленбек».

Бельгийский клуб арендовал 22-летнего малийца до конца сезона-2023/24.

Сиссако перешел в «Сочи» в сентябре 2022 года, он провел за российскую команду 15 матчей и забил 1 гол.

Контракт футболиста с сочинцами действует до конца июня 2025 года.

Источник: ФК «Сочи»
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Мусса Сиссако
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3
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4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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