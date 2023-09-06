Бельгийский «Моленбек» арендовал защитника «Сочи» Сиссако
«Сочи» объявил о переходе защитника Муссы Сиссако в «Моленбек».
Бельгийский клуб арендовал 22-летнего малийца до конца сезона-2023/24.
Сиссако перешел в «Сочи» в сентябре 2022 года, он провел за российскую команду 15 матчей и забил 1 гол.
Контракт футболиста с сочинцами действует до конца июня 2025 года.
Источник: ФК «Сочи»
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