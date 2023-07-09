Вратарь Дегтев перешел из «Зенита» в «Сочи»
Вратарь Александр Дегтев присоединяется к «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
«В апреле Сане исполнилось 18 лет, а теперь он подписал свой первый профессиональный контракт», — говорится в заявлении «Сочи».
Дегтев — воспитанник академии «Зенита». Он провел в командах структуры сине-бело-голубых 23 матча, пропустил 31 гол и 6 игр отстоял на ноль.
Источник: ФК Сочи
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Урал – ЦСКА
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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